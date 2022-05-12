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Одна из крупнейших энергетических компаний Финляндии Fortum уходит из РФ
11:15 12.05.2022 |
Финская энергетическая компания Fortum заявила, что уйдет с российского рынка. Также компания объявила, что приостановит использование своего бренда в России.
Об этом говорится в заявлении компании.
"В дополнение к ранее анонсированному замораживанию инвестиций и финансирования наших российских дочерних компаний, мы решили продолжить контролируемый выход с российского рынка. Это решение предполагает потенциальное избавление от российских операций Fortum.
Ожидается, что процесс продажи российской дочерней компании Uniper Unipro также будет возобновлен как можно скорее. Для завершения этих процессов может потребоваться некоторое время и они подлежат утверждению регуляторных органов. Несмотря на это, мы решили прекратить использование бренда Fortum в России", - заявили в Fortum.
Fortum - одна из крупнейших энергетических компаний Финляндии.
В России Fortum принадлежат 98,23% в "Фортуме" и около 30% у ТГК-1 (основной акционер - "Газпром энергохолдинг").
Финская корпорация также имеет пакет в размере 73,4% немецкой Uniper, владеющей 83,73% энергокомпании "Юнипро". "Фортум" и "Юнипро" в РФ принадлежат 12 электростанций мощностью 15,5 ГВт.
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