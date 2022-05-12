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Крупнейшая в мире сеть по торговле бриллиантами RapNet не будет торговать камнями из РФ
09:11 12.05.2022 |
Крупнейший мировой сервис по торговле драгоценными камнями RapNet перестал торговать бриллиантами из России - запрет будет касаться всех камней, поставленных из РФ после 24 февраля, а также тех, которые изготовлены из российского сырья.
Об этом говорится в заявлении платформы.
"RapNet, крупнейшая в мире сеть по торговле бриллиантами, запретила доступ к российским бриллиантам в своей сети. Запрет распространяется на все бриллианты, поставленные из России после 24 февраля 2022 года, и включает шлифованные бриллианты, изготовленные за пределами России из российских необработанных алмазов", - объяснили в компании.
Запрет также распространяется на алмазы компаний, на 50% и более принадлежащих находящимся под санкциями компаниям.
Такое решение объяснили санкциями США против российской компании АЛРОСА - крупнейшего в мире производителя алмазов.
"Санкции против России кардинально меняют цепочку поставки алмазов. Покупатели хотят уверенности в источнике их бриллиантов. Этические соображения выходят за пределы юридических требований, поскольку покупатели отказываются от российских бриллиантов, ограненных за пределами России.
Финансовые санкции остановили импорт необработанных алмазов в центры огранки, и потому вероятный дефицит природных алмазов перед сезоном праздников", - сказал глава Rapaport Group Мартин Рапапорт.
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