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Лишь четверть граждан Молдовы считает Путина зачинщиком войны – опрос
08:57 11.05.2022 |
25% граждан Молдовы считают виновным в военном конфликте в Украине президента России Владимира Путина. 19% обвиняют США, а 13,1% - руководство Украины.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, таковы данные опроса WatchDog и IPIS.
Согласно ему, больше всего жителей Молдовы волнует риск войны. Об этом сообщили 59,4% опрошенных. В 2014 году, когда начался военный конфликт на Донбассе, риск войны волновал 31% опрошенных, однако впоследствии этот показатель начал падать.
Более 40% граждан Молдовы считают вторжение России в Украину необоснованным и никем не спровоцированным. Около 23% считают, что Россия защищает непризнанные республики Донбасса, а еще 15,2% считают, что Россия проводит операцию по освобождению Украины от нацизма.
При этом 31,1% опрошенных поддерживают в этом военном конфликте Украину, 20% - Россию.
Также 25% опрошенных считают, что в конфликте в Украине виноват лично президент России Владимир Путин, 19% возлагают вину на США, а 13,1% - на руководство Украины.
40,8% участников опроса считают оправданной и достаточной военную и финансовую помощь, которую страны ЕС и США оказывают Украине. 30,6% полагают, что другие страны не должны оказывать Украине никакой поддержки, а 11,3% считают, что армии стран ЕС и НАТО должны вмешаться в конфликт.
Более единодушны граждане Молдовы в вопросе поддержки украинских беженцев.
57,7% считают, что Молдова должна принимать всех беженцев из Украины, и еще 31,4% считают, что нужно принимать только часть беженцев.
Мнение, что Молдова совсем не должна принимать беженцев, поддерживают только 7,4% респондентов.
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