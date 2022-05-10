Финансовые новости
- |
- 10.05.22
- |
- 01:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Почта России» так и не нашла поставщиков комплектующих: компании отказались заключать договор
17:53 09.05.2022 |
Как стало известно, «Почта России» не смогла найти желающих продать ей комплектующие для создания автоматизированных рабочих мест. В частности, организации требовались модули оперативной памяти и твердотельные накопители.
Был объявлен тендер с целью закупки модулей оперативной памяти в количестве 121,1 тыс. штук и твердотельных накопителей на сумму 486,8 млн руб. Победитель этого тендера отказался заключать договор на поставку, как и компания, которая заняла второе место.
Тендер был объявлен ещё 30 декабря прошлого года. «Почта России» планировала купить 33,3 тыс. модулей оперативной памяти DDR3 объёмом 8 ГБ, 5,8 тыс. модулей DDR4 объёмом 8 ГБ и 6,5 тыс. DDR4 модулей объёмом 16 ГБ. Также «Почта России» хотела приобрести 42,2 тыс. твердотельных накопителей ёмкостью не менее 250 ГБ и 33,1 тыс. штук объёмом от 500 ГБ.
В тендере приняли участие 13 компаний, победителем стала компания «Интехпро», основанная в середине 2020 года. В прошлом году её доход составил 162,4 млн руб. при прибыли 3 млн руб. Второе место заняла ярославская «Скай ай ти», которая получила в прошлом году доход 1,4 млрд руб. при прибыли 31,2 млн. руб.
Как уже сообщалось, компании отказались подписывать договор о поставках комплектующих. Комментариев они также не делали.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ожидание поражения. Почему Путин на параде 9 мая воевал с НАТО
|Лидеры стран G7 пообещали нефтяное эмбарго против РФ и поддержку Украины оружием
|Контрнаступление и РСЗО из США. Как Украина и союзники «поздравляют» Путина с 9 мая
|Зеленский ветировал закон о санкциях, связанных с активами отдельных лиц
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США отменили таможенные пошлины на украинскую сталь
|В США активизировали расследование против «Лаборатории Касперского», - Reuters
|В НАТО допустили ускоренное вступление Швеции и Финляндии
|Макрон не верит в быстрое вступление Украины в Евросоюз
|Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины
|Ожидание поражения. Почему Путин на параде 9 мая воевал с НАТО
|«Почта России» так и не нашла поставщиков комплектующих: компании отказались заключать договор
Это интересно
|В AnTuTu назвали самые мощные смартфоны субфлагманского и среднего уровней
|Vivo X80 - единственный смартфон на Dimensity 9000 в апрельском рейтинге производительности AnTuTu
|Китай поделился планами развития орбитальной станции «Тяньгун»: исследования, коммерциализация и расширение
|Новая функция Twitter Circle позволит делиться постами с группой избранных пользователей соцсети
|Илон Маск хочет сделать «Твиттер» платным для ряда пользователей и обещает большие перемены
|Tesla построит ещё один завод в Шанхае рядом с действующим — он сможет выпускать до 450 тысяч электромобилей в год
|Самый дешевый электрокар Mercedes-Benz получил «дальнобойную» версию