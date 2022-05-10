«Почта России» так и не нашла поставщиков комплектующих: компании отказались заключать договор

Как стало известно, «Почта России» не смогла найти желающих продать ей комплектующие для создания автоматизированных рабочих мест. В частности, организации требовались модули оперативной памяти и твердотельные накопители.

Был объявлен тендер с целью закупки модулей оперативной памяти в количестве 121,1 тыс. штук и твердотельных накопителей на сумму 486,8 млн руб. Победитель этого тендера отказался заключать договор на поставку, как и компания, которая заняла второе место.

Тендер был объявлен ещё 30 декабря прошлого года. «Почта России» планировала купить 33,3 тыс. модулей оперативной памяти DDR3 объёмом 8 ГБ, 5,8 тыс. модулей DDR4 объёмом 8 ГБ и 6,5 тыс. DDR4 модулей объёмом 16 ГБ. Также «Почта России» хотела приобрести 42,2 тыс. твердотельных накопителей ёмкостью не менее 250 ГБ и 33,1 тыс. штук объёмом от 500 ГБ.



В тендере приняли участие 13 компаний, победителем стала компания «Интехпро», основанная в середине 2020 года. В прошлом году её доход составил 162,4 млн руб. при прибыли 3 млн руб. Второе место заняла ярославская «Скай ай ти», которая получила в прошлом году доход 1,4 млрд руб. при прибыли 31,2 млн. руб.

Как уже сообщалось, компании отказались подписывать договор о поставках комплектующих. Комментариев они также не делали.