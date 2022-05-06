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Российский Сбербанк из-за санкций продает «дочку» в Казахстане
15:33 06.05.2022 |
Российский Сбербанк из-за санкций собирается продать свою казахстанскую "дочку" Сбербанк Казахстан. По данным российского делового издания Frank Media, основным претендентом на банк является холдинг "Байтерек", принадлежащий правительству Казахстана, который может выкупить банк вместе с партнером - Европейским банком реконструкции и развития.
Стоимость сделки вряд ли превысит 0,3-0,5 капитала, что составляет $250-425 млн.
Важным условием, на котором настаивает Сбербанк, является возможность вернуть межбанковские кредиты на 150 млрд рублей ($2,2 млрд), выданные дочернему банку незадолго до начала войны с Украиной.
Сбербанк Казахстан - четвертый по величине банк Казахстана после Halyk Bank, Kaspi Bank и Отбасы банк. Его активы по состоянию на апрель 2022 составляли около $6,2 млрд.
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