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Shell продает свои АЗС в россии
14:42 06.05.2022 |
Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell собирается продать сеть АЗС в россии. Среди потенциальных покупателей - российская нефтяная компания ЛУКОЙЛ.Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники.
Сотрудникам российского офиса Shell уже сообщили, что компания нашла покупателя на свой автозаправочный бизнес. Стороны пока не заключили сделку. Сейчас ведутся переговоры.
Собеседник издания добавил, что Shell продает все заправки вместе с персоналом с условием, что сотрудникам будут платить текущие зарплаты до конца года. Представитель Shell подтвердил, что компания ведет переговоры с «независимыми заинтересованными сторонами». Он заверил, что процесс идет в полном соответствии с санкциями, законами и правилами стран, в которых работает Shell.
Один из источников издания говорит, что в нагрузку к АЗС Shell хочет передать и свой завод по производству смазочных материалов
В России у Shell насчитывается свыше 370 АЗС в 28 городах. Часть из них принадлежит самой компании, некоторые работают под брендом Shell по франшизе. В начале марта компания объявила о поэтапном прекращении деятельности в россии.
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