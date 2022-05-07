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Криптовалюты не помогут России обойти западные санкции – Moody's
22:59 06.05.2022 |
Криптовалюты не смогут помочь России вести торговлю и бизнес в обход западных санкций - из-за ограниченного рынка и применения на биржах механизмов по отслеживанию платежей.
Об этом говорится в отчете рейтингового агентства Moody's, пишет РБК.
Аналитики обращают внимание на низкую ликвидность и ограниченный размер рынка криптовалют в России. На бирже ликвидность пары рубль/биткоин составляет около $200 000, на внебиржевых торговых сервисах - около $30 млн в день.
Российские финансовые институты, в свою очередь, ежедневно производят международные операции на сумму около $46 млрд, 80% из которых проходят в долларах, свидетельствуют данные Минфина США.
В Moody's также отмечают растущую прозрачность криптовалютных торговых площадок.
Регулируемые криптобиржи должны соответствовать требованиям законодательства против отмывания средств, а также "отслеживать и отключать учетные записи из черного списка", говорят эксперты.
По их словам, это также затрудняет использование криптовалют для обхода санкций.
В Moody's добавляют, что некоторые незаконные площадки, работавшие на российскую аудиторию, попали под западные санкции. Эксперты, в частности, привели пример даркнет-платформы Hydra Market и криптовалютной биржи Garantex Europe OU, зарегистрированной в Эстонии, но, по версии Минфина США, работавшей преимущественно из Москвы и Санкт-Петербурга.
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