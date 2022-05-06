Крупнейшая судоходная компания России продает часть флота из-за санкций

Российская судоходная компания "Совкомфлот" намерена продать треть своего флота. По данным профильного издания Lloyd's List, компания выставила на продажу 40 судов из 121, находящихся в ее собственности.

Совкомфлот подтвердил эту информацию, но частично.

"К продаже на рынке предлагается возрастной тоннаж, а также суда, эксплуатация которых не целесообразна из-за введенных в отношении российского торгового флота ограничений", - цитирует РБК пресс-секретаря Совкомфлота Анну Дубик.

Она также назвала информацию Lloyd's List о продаже трети флота преувеличением.

Британское издание пишет, что банки ЕС и Великобритании должны прекратить все операции с Совкомфлотом после 15 мая. К этому времени компания должна погасить невыплаченные кредиты, поэтому она и распродает суда.

"У Совкомфлота очень узкое окно, чтобы погасить кредиты, и реально есть только один способ сделать это - продать суда", - рассказал один из источников издания. Собеседник сообщил, что восемь судов Совкомфлота уже проданы - четыре из них купила компания по управлению судами Koban Shipping.