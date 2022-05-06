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Умный дом Sber перестал работать из-за санкций, устройства сняты с продажи
08:59 06.05.2022 |
Умные лампы, светодиодные ленты, реле и розетки Sber сняты с продажи, потому что они перестали работать и не могут подключиться к Сети в результате санкций. Сбер знает о проблеме и пытается её решить.
Платформа умного дома Сбера была запущена в начале прошлого года. Этими устройствами можно управлять по сети Wi-Fi голосом или через приложение «Сбер Салют», а также через мультимедийный дисплей SberPortal и ТВ-приставку SberBox.
«Мы делаем всё для того, чтобы в максимально короткие сроки пользователи новых устройств смогли их беспрепятственно подключить и начать пользоваться», - заявили разработчики в апреле.
Позже компания признала сложности с решением ситуации, на решение которых потребуется больше времени, чем планировалось изначально. Сбер настоятельно порекомендовал не переподключать ранее добавленные в умный дом устройства Sber.
На начало мая проблема сохранилась. Купить новые устройства нельзя, так же как нельзя подключить к системе и активировать ранее купленные гаджеты Sber.
Источник пишет, что умные гаджеты Sber используют платформу Tuya, блокирующий все новые подключения устройств Sber. Это происходит из-за санкций, введенных против компании в начале апреля. VPN в данном случае не помогает.
Возможно, Сберу поможет создание собственной инфраструктуры для управления элементами умного дома, но пока что неизвестно, когда устройства заработают.
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