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Производитель упаковок и бумаги Mondi продаст три своих завода и полностью уйдет из РФ
15:48 05.05.2022 |
Производитель упаковки и бумаги Mondi продаст свои активы в России - в РФ группе принадлежат три предприятия, на которых работают 5300 сотрудников.
Об этом говорится в заявлении компании.
"С момента объявления 10 марта, оценив все варианты, Совет директоров решил избавиться от российских активов группы.
Процесс продажи этих крупных активов сложен с операционной и структурной точки зрения и осуществляется в постоянно меняющейся политической и правовой среде. Таким образом, нет уверенности о сроках заключения соглашения, а также о его структуре", - заявили в компании.
По состоянию на 31 декабря 2021 года стоимость российских активов составляла 687 миллионов евро, говорят в Mondi.
Предприятие "Монди СЛПК" в республике Коми - крупнейший актив группы в России, на нем работает 4,5 тыс человек.
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