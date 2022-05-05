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Руководители и техперсонал Shell покинули российский нефтегазовый проект «Сахалин-2»
13:26 05.05.2022 |
Энергетический гигант Shell заявил, что исполнительные директора, управленческий и технический персонал Shell покинули российский нефтегазовый проект "Сахалин-2".
Об этом говорится в отчетности Shell за 1 квартал.
Компания отчитывается, что по итогам квартала списала $3,894 млрд расходов из-за выхода из российских проектов.
Из них $1,6 млрд приходятся на долю прибыли совместных предприятий в проекте "Сахалин-2", где Shell владеет 27,5% акций, $1,126 млрд - на кредитование проекта "Северный поток-2", $858 млн - расходы на маркетинг работе совместных предприятий, в частности, износ и амортизация на Салимском и Гиданском проекте.
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