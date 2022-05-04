Журналист Невзоров объявлен в розыск - МВД РФ

МВД РФ объявило в розыск российского журналиста Александра Невзорова, ранее неоднократно критиковавшего действия Вооруженных сил России в Украине. Соответствующая карточка появилась в базе разыскиваемых лиц ведомства в среду, 4 мая.

Журналиста разыскивают в "рамках уголовного дела" - ранее Минюст РФ внес Невзорова в список СМИ-иноагентов, а Следственный комитет возбудил против него уголовное дело о "распространении фейковой информации о действиях вооруженных сил РФ". Наказание по этой статье может достигать до 15 лет лишения свободы.

Следствие считает, что Невзоров публиковал в марте на своей странице в Instagram и на своем канале на YouTube "заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами РФ родильного дома" в Мариуполе и "недостоверные фотографии пострадавших от обстрела мирных граждан".

Сам журналист в конце марта заявлял, что уехал из страны, но причиной называл не возможное преследование, а необходимость разобраться с "долгами по лекциям" в Израиле.