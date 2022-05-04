В РФ заявляют о высоком риске дефицита пилотов из-за отлива за границу

В Минтрансе России видят риски оттока российских пилотов за границу, что может привести к дефициту летного состава - сейчас в простое из-за санкций и снижения пассажиропотока находятся 13% пилотов.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на комплексную программу развития авиатранспортной отрасли РФ до 2030 года.

Отмечается, что Минтранс РФ ежемесячно получает около 70 обращений от иностранных авиационных регуляторов с просьбой подтвердить сертификат специалиста, поэтому столько пилотов ищут работу в зарубежных авиакомпаниях.

"Эти обстоятельства свидетельствуют о высоких рисках нехватки пилотов для обеспечения выполнения объема воздушных перевозок в будущем", - говорится в документе.

Проблему предлагают решить, в том числе, выпуская по 806 человек ежегодно в профильных учебных заведениях.

Опрошенные изданием эксперты, профсоюзы и пилоты указывают на невозможность трудоустроить выпускников, учитывая спад перевозок (по пессимистическому прогнозу Минтранса, количество пассажиров может снизиться со 111 млн в 2021 году до 58,2 млн в 2025-м и 85,7 млн 2030-м году) и простой линейных пилотов.

По данным Совета по профессиональным квалификациям воздушного транспорта, в простое около 1500 линейных пилотов (13% от общей численности) и 1300 бортпроводников (5%).

Глава профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук сообщил, что больше всего простаивают пилоты у грузовых "Атрана", AirBridgeCargo (входят в ГК "Волга-Днепр") и Sky Gates.

Представитель Шереметьевского профсоюза летного состава заявил о сокращении пилотов SSJ в связи с переводом бортов из "Аэрофлота" в "Россию".

Представитель "Аэрофлота" опроверг эту информацию, отметив, что в начале мая оставалось трудоустроить восемь командиров и 15-17 других пилотов, оформляемых в "Россию".

По данным главы ШПЛС Игоря Дельдюжова, у 50 специалистов все еще нет "ни гарантий трудоустройства, ни обещаний компенсаций на время простоя в связи с переводом".

Также сообщается, что авиаперсонал сталкивается с понижением уровня дохода.

До пандемии линейные пилоты получали до 500 тыс рублей в месяц в зависимости от налета. В настоящее время из-за санкций и отсутствия полетов в Европу доходы снизились на 50-60%, говорят собеседники издания в профсоюзах.

По словам опрошенных экспертов, сейчас трудоустроиться в ЕС или США невозможно, поэтому пилоты могут рассмотреть страны СНГ и Турцию.