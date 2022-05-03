России удалось на три недели отсрочить дефолт

Долларовые платежи по двум выпускам российских еврооблигаций на $650 млн начали поступать инвесторам, что означает, что Россия избежала дефолта за 11 часов до установленного крайнего срока 4 мая. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Три инвестора подтвердили сегодня, что их банки получили платежи в долларах. Также крупные международные клиринговые палаты получили и обработали платежи по еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2022 и 2042 годах, уточняет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Чтобы расплатится по облигациям, Россия задействовала свои долларовые резервы, т.к. еще в начале апреля американский Минфин заблокировал российские платежи со счетов в США.

Дата возможного дефолта России переносится на 25 мая, когда истекает срок действия исключения из ограничений США, позволяющих выплачивать проценты и связанные с ними выплаты держателям российских облигаций. Казначейство США еще не решило, следует ли продлевать действующее исключение.

США, Европейский Союз и другие страны пытаются отрезать Россию от ее денег за рубежом и истощить ресурсы Кремля, которые он может потратить на войну.

США пока не определились, стоит ли России и дальше позволять проводить обязательные платежи по госбумагам и вымывать долларовые резервы. Или через полное блокирование платежей "организовать" дефолт, который останется позорным клеймом страны на многие десятилетия.

"Тот факт, что Россия пытается провести платежи в долларах США, указывает, что они действительно хотят избежать дефолта", - цитирует агентство Саймона Уэвера, главу Morgan Stanley по стратегии суверенного кредитования развивающихся стран.

Следующие платежи по российским облигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 годах должны быть совершены до 27 мая.

В отличие от облигаций, по которым были сделаны выплаты сегодня, договорные условия облигаций 2026 и 2036 годов потенциально дают России другие варианты оплаты.

Оплата облигаций 2036 года, номинированных в евро, включает использование рублей в качестве крайней меры.

Облигации 2026 года, номинированные в долларах, также допускают оплату в евро, швейцарских франках или фунтах стерлингов, а также выплату процентов в долларах на счета за пределами Нью-Йорка, например, в Швейцарии, Великобритании или Евросоюзе.