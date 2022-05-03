«Сбыта нет». Беларуские НПЗ после потери украинского рынка оказались на грани коллапса

Беларуские нефтеперерабатывающие заводы после потери украинского и европейского рынков работают на половину мощности и почти полностью заполнили свои склады. Об этом сообщает Еврорадио.

Загрузки на предприятиях минимальны. Завод "Нафтан" в Витебской области потребляет 11 000 тонн нефти в сутки, а Мозырский НПЗ - 14 000 тонн. Для Мозыря это около 45% обычной загрузки.

Оба беларуских НПЗ работают на внутренний рынок. Нафтан экспортирует только нефтяной кокс в Китай, "лишь бы сплавить", а Мозырский НПЗ "проталкивает на экспорт" бензин А-92 через Россию.

"Но это мизер. Товарные резервуары заполнены - льют все прямо в цистерны на колесах", - говорится в публикации.

"Сбыта нет. За 45% загрузки мы просто небо греем. Склад на 97% заполнен. Чтобы обеспечить внутренний рынок, хватит 15% от загрузки, даже в посевную. Раньше 33% нашего производства работало на Украину, еще около 35% - на Европу. Остальное как придется. Работа ориентирована на добычу валюты для страны. Сейчас это не работает", - рассказал изданию один из собеседников на Мозырском НПЗ.

Как долго при таких условиях беларуским властям удастся поддерживать заводы, неизвестно.

"Конечно, беларуские власти рассчитывали, что война в Украине закончится в скором времени, откроется снова украинский рынок и заводы смогут работать. Теперь сложно прогнозировать будущее беларуской нефтепереработки при отсутствии реальных экспортных рынков", - цитирует издание обозревателя нефтегазовой отрасли Татьяну Маньонок.