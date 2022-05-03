Путин вводит контрсанкции: запрет на экспорт сырья в пользу находящихся под санкциями лиц

Путин в среду, 3 мая, подписал указ о введении контрсанкций. Он предусматривает запрет на экспорт продукции и сырья в пользу находящихся под санкциями лиц, а также отказ от выполнения обязательств по сделкам с такими лицами.

Российским государственным органам и любым организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией РФ, будет запрещено совершать сделки с подсанкционными компаниями, исполнять обязательства по уже подписанным контрактам, а также совершать финансовые операции, выгодоприобретателями которых могут быть подсанкционные лица.

Список лиц, которые попадут под контрсакции, должно в течение 10 дней утвердить российское правительство.