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Константин Кушнер
Финская Fennovoima расторгла договор с «Росатомом» по строительству АЭС
16:56 02.05.2022 |
Финская проектная компания Fennovoima сообщила, что расторгла контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» с «Росатомом».
Об этом говорится в заявлении компании.
Контракт отметила, что расторгла контракт с RAOS Project (дочерняя компания "Русатом Энерго Интернешнл", входящая в состав российской госкорпорации "Росатом") из-за значительных задержек со стороны RAOS и неспособности выполнить проект.
"В последние годы наблюдались значительные и растущие задержки. Война в Украине усилила риски для проекта. RAOS не смог смягчить ни одного из рисков.
Это означает, что сотрудничество с RAOS Project прекращается немедленно", - подчеркнули в Fennovoima.
"К сожалению, расторжение контракта, как ожидается, повлияет на сотрудников в Fennovoima и, как ожидается, повлияет также на компании цепи поставок и регион Пюхяйоки.
Наша главная цель - поддерживать наших сотрудников, информируя их и работая в тесном сотрудничестве как с нашими сотрудниками, так и с представителями работников", - говорится в заявлении.
"Решение о расторжении контракта с RAOS Project было нелегким. В таком крупном проекте есть значительные сложности, и решения принимаются только после тщательного обдумывания.
Мы полностью признаем негативные последствия и делаем все возможное, чтобы их смягчить", - заявили в руководстве компании.
В Fennovoima добавили, что предоставят дополнительную информацию и ответят на возможные вопросы во время пресс-конференции в понедельник, 2 мая.
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