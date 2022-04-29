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«Газпром» первой из российских компаний уходит с западных бирж по требованию Кремля
21:58 29.04.2022 |
После принятия поправок к законодательству РФ Газпром стал первой компанией, проводящей делистинг с западных бирж для перехода на российскую.
Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на заявление "Газпрома".
Так, "Газпром" направил в The Bank of New York Mellon заявление о расторжении депозитного соглашения. Теперь он обязан послать владельцам расписку сообщения о закрытии программы ADR. Лица, владеющие расписками компании на 27 апреля, смогут конвертировать их в простые акции ПАО. Владельцы расписок получат право на получение дивидендов только после конвертации в локальные акции.
Также 29 апреля компания сообщила Управлению финансового надзора Британии о намерении отменить листинг депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже. Компания направила заявления на Лондонскую и Сингапурскую фондовые биржи о делистинге не позднее чем через 20 рабочих дней.
Ранее президент России Путин подписал закон, обязывающий все российские компании провести делистинг с иностранных бирж и разместить свои акции на российских. Закон предусматривал исключение - правительство страны все же могло разрешить оборот акций на иностранной бирже.
Отмечается, что "Газпром" обратился в российское правительство с таким запросом, но 28 апреля ему было отказано.
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