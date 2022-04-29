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Финский производитель продуктов питания Fazer продал бизнес в РФ местной компании
21:51 29.04.2022 |
Финский производитель продуктов питания Fazer объявил о продаже своей дочерней компании в РФ московской хлебопекарной компании "Коломенский хлебопекарно-кондитерский холдинг".
Об этом говорится в заявлении Fazer.
"Получены все разрешения соответствующих органов, включая одобрение Федеральной антимонопольной службы России. Сделка будет закрыта без задержек, и таким образом все операции Fazer в России прекратятся", - говорят в компании.
Стоимость сделки не разглашается.
"Я рад, что мы подписали соглашение о продаже нашего российского бизнеса. Выход из России - это сложный процесс, и сейчас мы на шаг ближе к достижению полного и контролируемого выхода", - заявил президент и генеральный директор Fazer Кристоф Витцтум.
Компания объявила о своем намерении выйти из России 6 марта, а перед этим сообщила о приостановке экспорта и инвестиций в Россию.
"После этого объявления местное руководство самостоятельно управляет операциями в России. В рамках процесса выхода было завершено переименование российской дочерней компании, и использование Fazer как товарного бренда прекращается", - пояснили в компании.
В 2021 году чистый объем продаж по РФ составил примерно 157 миллионов евро, что составляет 13% от общего объема продаж группы Fazer.
Среди активов группы в РФ - три пекарни в Санкт-Петербурге и одну в Москве. В компании работает 2300 сотрудников. Все сотрудники Fazer в России перейдут к новому владельцу.
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