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Дефолт РФ снова отменяется: погасили евробонды в долларах
17:01 29.04.2022 |
Россия за неделю до окончания льготного периода выплатила купоны по еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 году в долларах, как того требуют контракты.
Об этом сообщило Министерство финансов России.
Речь идет о двух выпусках еврооблигаций: Россия-2022 и Россия-2042. По первому выпуску 70% долга по которому РФ накануне выкупила за рубли, страна должна была выплатить как купонный доход, так и погасить номинальную стоимость бумаг. По второму выпуску речь шла только о выплате купонного дохода.
В общей сложности РФ должна была погасить 649,2 млн долларов. Однако 6 апреля Минфин РФ заявил, что перечислил средства для выплаты купонного дохода и погашения еврооблигаций в рублях, ведь банк-корреспондент не разрешил производить выплату в долларах.
У России было время до 4 мая, чтобы все же погасить долг согласно контракту - в долларах. Теперь страна отчитывается о выполнении долларового платежа. Выплата была доведена до платежного агента по этим еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch).
"Платежи были осуществлены в валюте выпуска соответствующих еврооблигаций - в долларах США. Таким образом, обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций выполняются с соблюдением условий, установленных эмиссионной документацией", - добавило министерство РФ.
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