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Народное собрание Гагаузии, вопреки национальному законодательству Молдовы, разрешило георгиевские ленты
13:18 29.04.2022 |
Народное собрание Гагаузии - автономии на юге Молдовы - одобрило законопроект, которым разрешает использовать георгиевскую ленту на территории региона.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.
Проект предполагает, что на территории Гагаузии можно будет "беспрепятственно изготавливать, хранить и носить символы Великой Победы 9 мая 1945 года - георгиевские ленты и красные флаги победы".
Его внес депутат от фракции "Голос Гагаузии" Сергей Чимпоеш еще 15 апреля сразу после того, как парламент Молдовы одобрил запрет на использование символов военной агрессии.
Чтобы закон вступил в силу, его должна подписать или отклонить руководитель (башкан) Гагаузии Ирина Влах в течение 10 дней.
Депутат парламента Молдовы от партии Санду PAS Оазу Нантой считает, что Государственная канцелярия сможет обжаловать его в суде из-за несоответствия национальному законодательству и что Гагаузская автономия не имеет полномочий одобрять законы, противоречащие общегосударственным. Он отметил также, что полномочия автономии в целом очень размыты и подробного разъяснения о них в законе о правовом статусе Гагаузи просто нет.
Бывший советник башкана Гагаузии, журналист Вячеслав Крачун считает, что основанием для обжалования может стать также "плохое качество текста", поскольку в нем "слишком много пафоса" и в пояснительной записке содержится обвинение в адрес центральной власти, неприемлемое для правового акта. Он также обратил внимание, что проект содержит противоречия - например, устанавливает ответственность, от дисциплинарной к уголовной, за "препятствование реализации норм данного закона", поэтому получается, что полиция, если будет обеспечивать соблюдение национального законодательства, становится нарушителем местного.
Заместитель председателя Национального собрания Гагаузии Георгий Лейчу настаивает, что проект не выходит за рамки полномочий автономии, потому что это вопрос из сферы культуры, а в законе определено, что Гагаузия может самостоятельно решать вопросы своего политического, экономического и культурного развития.
Напомним, в середине апреля парламент Молдовы запретил использование символов военной агрессии, в частности, георгиевской ленты, символов Z и V. Президент Мая Санду подписала его.
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