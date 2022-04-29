Henkel уходит из Беларуси

Германская химико-промышленная компания Henkel планирует свернуть деятельность в Беларуси, говорится в пресс-релизе компании.

Henkel отмечает, что это решение принято, несмотря на общие очень хорошие показатели продаж в первом квартале. При этом компания признает, что "общая экономическая ситуация с начала года продолжает резко ухудшаться" - негативные последствия пандемии COVID-19 с исключительно напряженной ситуацией на рынках сырья и в цепочках поставок очевидно усилились из-за событий вокруг Украины.

Подразделение строительной химии компании Henkel в Беларуси - СООО "Хенкель Баутехник" - было создано в 2004 году с целью организации производства импортозамещающей продукции. В 2005 году началось строительство завода по выпуску строительных смесей Ceresit в г.Заславль, производство запущено в сентябре 2006 года. Ассортимент насчитывает более 100 наименований, включая готовые системы облицовки, теплоизоляции и отделки фасадов, системы устройства полов и гидроизоляции, материалы для подготовки поверхностей под отделку, герметики, монтажную пену, "жидкие гвозди", штукатурки.

Ранее, в середине апреля, Henkel объявил о планах выхода из бизнеса в России.