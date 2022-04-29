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В Грузии остановились заводы Боржоми. Их владельцы под санкциями из-за войны в Украине
12:42 29.04.2022 |
Грузинская компания IDS Borjomi Georgia полностью приостановила работу двух заводов. Об этом сообщается в заявлении, распространенном местными медиа. Основной причиной сложившейся ситуации компания называет финансовые трудности из-за войны в Украине.
"С начала боевых действий в Украине компания IDS Borjomi Georgia оказалась в сложной ситуации. Компания вынуждена с 29 апреля временно приостановить производственный процесс на двух заводах, где разливают Боржоми", - говорится в заявлении.
IDS Borjomi Georgia принадлежит консорциуму Альфа-Групп, владельцы которого во главе с Михаилом Фридманом и Германом Ханом, попали под западные санкции.
Из-за войны в Украине IDS Borjomi Georgia потеряла важные рынки сбыта, а санкции еще больше ухудшили ее положение: компания не может получать валютную выручку и рассчитываться с кредиторами.
"Мы надеемся, что в ближайшее время ситуация улучшится и у нас будет возможность возобновить работу", - говорится в сообщении.
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