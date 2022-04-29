Представлен Huawei Mate Xs 2 - уникальный складной смартфон с опоясывающим экраном

Huawei официально представила в Китае свой новый складной смартфон, и он кардинально отличается от большинства моделей на рынке. Экран в этой модели не складывается внутрь, а раскладывается наружу. Это как Xiaomi Mix Alpha с опоясывающим дисплеем, только раскладной.





Иная компоновка позволила отказаться от второго дисплея и сделать смартфон компактнее. Толщина основной части в разложенном состоянии составляет всего 5,4 мм, масса смартфона - 255 граммов. При этом в конструкции используются исключительно прочные материалы - титановый сплав, применяемый в аэрокосмической отрасли, сверхлёгкое углеволокно, сверхлёгкие и сверхпрочные стали.

Особенность Mate Xs 2 - это, конечно же, экран. Гибкая панель OLED характеризуется диагональю 7,8 дюйма, разрешением 2480 х 2200 пикселей и кадровой частотой 120 Гц. На дисплей нанесено «антибликовое нанооптическое покрытие».

Судя по официальным картинкам, экран начисто лишён складки, чем не может похвастать тот же Samsung Galaxy Z Fold3.

Аппаратная платформа Mate Xs 2 - это SoC Qualcomm Snapdragon 888 без поддержки связи 5G. Это говорит о том, что Mate Xs 2 потенциально будет продаваться и за пределами Китая. Оперативная память - LPDDR5, флеш-память - UFS 3.1.

Основная камера представлена датчиками разрешением 50, 13 и 8 Мп. Последний модуль отвечает за съёмку с 8-кратным оптическим зумом. Ёмкость аккумуляторной батареи в базовой версии - 4600 мА·ч, в топовой - 4880 мА·ч, в обоих случаях поддерживается зарядка мощностью 66 Вт.

В базовой версии Mate Xs 2 имеет 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. Цена - 1510 долларов. Вариант с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти оценён в 1740 долларов. Наконец, стоимость топовой версии Collector's Edition с 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ флеш-памяти и аккумулятором увеличенной ёмкости - 1965 долларов.







