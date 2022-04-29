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Из-за нехватки сетевого оборудования и серверов работа сервисов и услуг «ВКонтакте» может прекратиться
09:18 29.04.2022 |
Группа компаний VK опубликовала финансовый отчёт за первый квартал текущего года. В целом, у VK всё хорошо: в среднем в первом квартале количество российских пользователей в месяц составило 73,4 млн, а средняя ежедневная аудитория «ВКонтакте» в России - 47,2 млн. В марте месячная аудитория «ВКонтакте» во всём мире выросла на 2,4% и составила рекордные 100,4 млн, а платформа «VK Видео» в марте достигла рекорда в 2,45 млрд ежедневных просмотров. Но с инфраструктурной точки зрения не всё гладко: компания предупредила о возможных сбоях и прекращении работы определённых сервисов и услуг, если инфраструктура России не сможет удовлетворить возросший спрос на поставки сетевых и серверных мощностей.
«Если инфраструктура в России не сможет удовлетворить возросший спрос, услуги группы могут быть прерваны или системы группы повреждены. Ограниченная доступность сторонних поставщиков сетевых и серверных мощностей может ограничить способность группы предлагать определённые услуги или расширяться», - сообщается в отчёте.
Также сбои в работе сети или электропитания могут привести к потере данных и сокращению числа пользователей сервисов VK, что также может оказать существенное влияние на бизнес, результаты деятельности и финансовое состояние компании, уточняется в сообщении. Помимо этого, компания указывает на проблемы при найме новых сотрудников из-за роста конкуренции в российской интернет-индустрии.
«Конкуренция за топ-менеджеров высока. Один или несколько руководителей могут перейти к конкурентам или основать конкурирующую компанию, в результате чего на операциях и прибыльности может сказаться потеря стратегического направления, пользователей, ноу-хау и дополнительного персонала», - говорится в отчёте VK.
Ранее VK направила Минцифры письмо с просьбой помочь в закупке «десятков тысяч серверов», так как компания не может найти вендора для приобретения на рынке коммерческой партии вычислительной техники, необходимой для обеспечения текущей работы сервисов компании и для масштабирования IT-инфраструктуры. В Минцифры сообщили ТАСС, что дефицита вычислительной техники на российском IT-рынке не наблюдается.
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