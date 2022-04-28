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Japan Tobacco продаст свой бизнес в России
17:51 28.04.2022 |
Японский табачный производитель Japan Tobacco (JTI) объявил, что готовится продать свое российского подразделения JT International Russia из-за военной агрессии РФ против Украины. Об этом сообщает агентство Nikkei Asia.
Компания "...продолжает рассматривать различные варианты своего бизнеса в России, включая передачу права собственности", - говорится в заявлении.
JTI контролирует почти 40% российского сигаретного рынка. На Россию приходится около 15% операционных доходов Japan Tobacco.
В начале марта компания объявила о прекращении новых инвестиций и маркетинговой деятельности в России, а также отложила запуск устройства для нагревания табака, запланированный на первую половину 2022 года. В компании работает около 4000 человек, и она управляет четырьмя фабриками в РФ.
Президент компании Масамичи Терабатакэ заявил на общем собрании акционеров в конце марта, что "если бизнес-среда не улучшится значительно, мы можем временно приостановить производство на российском рынке".
Как указывает агентство, JTI пока не называет конкретные сроки выхода с российского рынка.
"Мы продолжим рассматривать этот вопрос в свете соответствующих законов, положений и правил", - заявил аналитикам финансовый директор Нобуя Като.
Самые известные торговые марки JTI - Winston, Camel, Glamour, Sobranie, LD, Logic Compact.
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