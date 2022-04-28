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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

РФ с начала нападения на Украину экспортировала энергоресурсов на €63 млрд, €44 млрд приходится на ЕС - исследование CREA

 

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ через морские поставки и трубопроводы экспортировала ископаемое топливо на €63 млрд. 71% этого объема с примерной стоимостью в €44 млрд приходится на ЕС, сообщил финский Центр исследований энергии и чистого воздуха (CREA).

Ключевые факты

* Крупнейшими импортерами российских энергоресурсов были Германия (€9,1 млрд), Италия (€6,9 млрд), Китай (€6,7 млрд), Нидерланды (€5,9 млрд), Турция (€4,1 млрд) и Франция (€3,8 млрд).

* За первые три недели апреля общий объем поставок нефти из РФ в иностранные порты уменьшился на 20% по сравнению с довоенным периодом (январь-февраль). Поставки угля выросли на 20%, в то время как сжиженного природного газа (LNG) - на 50%. Падение импорта сырой нефти ускорилось во второй половине марта.

* Поставки нефти в ЕС упали на 20%, угля - на 40%, в то время как поставки LNG выросли на 20%. Закупка газа ЕС через трубопровод выросла на 10%. Поставки нефти в пункты назначения стран, не входящих в ЕС, выросли на 20% с существенными изменениями в направлениях. Поставки угля и LNG за пределы ЕС выросли на 30% и 80% соответственно.

* Россия борется с перенаправлением грузов, не принятых европейскими покупателями. Резко возросло количество судов, покидающих российские порты без определенного места назначения.

* Крупные нефтяные компании, энергопредприятия и промышленные предприятия продолжали покупать российское ископаемое топливо. Среди них: Exxon Mobil, Shell, Total, Repsol, BP, Trafigura и другие.

* Наблюдается рост поставок нефти в Индию, Египет и другие «необычные» для российского экспорта направления. Однако поставок по этим новым направлениям недостаточно, чтобы компенсировать падение экспорта в Европу.
По материалам: Терминал
 

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