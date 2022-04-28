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Французская Schneider Electric продаст активы в РФ локальному руководству
13:58 28.04.2022 |
Французская корпорация Schneider Electric, специализирующаяся на электрооборудовании, объявила о намерении продать активы в России локальному руководству.
Об этом говорится в заявлении на сайте российского подразделения компании.
"С 24 февраля 2022 года Schneider Electric приостановила новые инвестиции и международные поставки в рамках новых проектов в Россию и Белоруссию.
После тщательного анализа активов компании и возможных сценариев Schneider Electric объявляет о том, что подписано письмо о намерениях продать активы Schneider Electric в России руководству компании в стране. Соглашение должно пройти согласование с местными властями", - заявили в компании.
Там добавили, что доля продаж Schneider Electric от российского подразделения составляет около 2%.
Schneider Electric планирует упорядоченный процесс передачи, "в рамках которого компания выделит средства, необходимые для поддержки 3500 сотрудников в России и Беларуси".
Schneider Electric - производитель распределительной и защитной аппаратуры, устройств автоматики для электроэнергетики.
В активы Schneider Electric в России, в частности, входят завод в Ленинградской области "ЭлектроМоноблок" (производит низковольтные автоматические аппараты, элегазовые моноблоки, устройства релейной защиты), "Электрощит" в Самаре.
Крым этого, в РО компания ведет работу в центре инноваций в Иннополис и лаборатории инноваций в "Сколковом".
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