Владелец парфюмерных брендов Max Factor и Hugo Boss останавливает свою деятельность в РФ

Косметическая компания Coty (бренды Max Factor, Calvin Klein, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, Miu Miu, Burberry и другие) решила прекратить работу в России из-за войны в Украине. Об этом говорится в биржевом сообщении компании.

"После тщательных размышлений и анализа соответствующих нормативных актов США, Великобритании Coty решила немедленно прекратить свою деятельность в России", - заявила компания.

В 2021 году объем продаж Coty, продающей косметику, средства по уходу за кожей и парфюмерию, составил $4,63 млрд, на Россию пришлось чуть более 3%.

В Coty не ожидают, что решение о прекращении работы в РФ существенно повлияет на целевые показатели по доходам и прибыли в 2022 году.