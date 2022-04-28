Paramount прервала вещание своих телеканалов в России

На прошлой неделе компания Paramount объявила о скором отключении вещания своих телеканалов в России и даже назвала дату отключения - 20 апреля. Тем не менее на тот момент каналы продолжали работать.

Теперь, как сообщило информационное агентство Интерфакс, вещание телеканалов Nickelodeon, Paramount Channel, Paramount Comedy, а также MTV на территории России прекращено.

Отключение вещания может происходить по-разному у разных операторов. В Интерфакс отмечают, что вещание каналов прекратилось у «Билайна» и «Ростелекома». Вместо них теперь выходится сообщение: «Уважаемые зрители! По независящим от нас причинам трансляция телеканала временно приостановлена на территории РФ».