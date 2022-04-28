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Финский производитель продуктов Valio продает свой бизнес в России
10:35 28.04.2022 |
Молочно-промышленная финская компания Valio завершила переговоры по продаже своего бизнеса в России.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Yle со ссылкой на пресс-релиз компании.
Покупателем выступит группа "Велком". Соглашение состоится немедленно. Сумма не разглашается.
В распоряжение "Велком" переходят русские компании Valio, включая завод в столичной области. Торговая марка плавленых сыров "Виола" также является частью сделки.
«Вторжение России в Украину сделало невозможным продолжение нашей деятельности в России как с нравственной, так и с деловой точки зрения», - так решение обосновала генеральный директор Valio Анника Хурме.
В 2020 году торговый оборот в России составил 87 млн евро, что составляет около 5% от глобального оборота Valio.
Как сообщал Укринформ, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. российские войска уничтожают объекты инфраструктуры, совершают массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.
США, Европейский Союз и другие страны применили санкции против страны-агрессора, международная изоляция которой усиливается с каждым днем. Многие компании объявили о прекращении работы в России и выходе из общих проектов.
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