Финский производитель продуктов Valio продает свой бизнес в России

Молочно-промышленная финская компания Valio завершила переговоры по продаже своего бизнеса в России.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Yle со ссылкой на пресс-релиз компании.

Покупателем выступит группа "Велком". Соглашение состоится немедленно. Сумма не разглашается.

В распоряжение "Велком" переходят русские компании Valio, включая завод в столичной области. Торговая марка плавленых сыров "Виола" также является частью сделки.

«Вторжение России в Украину сделало невозможным продолжение нашей деятельности в России как с нравственной, так и с деловой точки зрения», - так решение обосновала генеральный директор Valio Анника Хурме.

В 2020 году торговый оборот в России составил 87 млн ​​евро, что составляет около 5% от глобального оборота Valio.

Как сообщал Укринформ, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. российские войска уничтожают объекты инфраструктуры, совершают массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

США, Европейский Союз и другие страны применили санкции против страны-агрессора, международная изоляция которой усиливается с каждым днем. Многие компании объявили о прекращении работы в России и выходе из общих проектов.