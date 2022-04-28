Финансовые новости
- |
- 28.04.22
- |
- 10:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
РФ готовила кибератаки на Украину еще с начала прошлого года – отчет Microsoft
08:54 28.04.2022 |
Россия начала наращивать кибератаки на Украину еще с марта 2021 с целью разведки и активизировала их накануне полномасштабного вторжения - в марте 2022 года количество удвоилось.
Об этом говорится в отчете Microsoft.
В украинских сетях было развернуто по меньшей мере восемь разрушительных семейств вредоносного программного обеспечения, в том числе одно, предназначенное для промышленных систем контроля (ICS). При этом Microsoft допускает, что в ходе войны будет обнаружено еще более разрушительное программное обеспечение.
Среди семейств программ, запущенных против Украины - WhisperGate, FoxBlade, DesertBlade и CaddyWiper, перезаписывающие данные и выводящие из строя компьютеры. Также установлен FiberLake, используемый для удаления данных, шифровщик файлов SonicVote и Industroyer2, нацеленный на достижение физических эффектов в промышленных процессах.
В начале 2021 года, когда российские войска впервые начали движение к границе с Украиной, Microsoft зафиксировала попытки получить доступ к данным о военном и зарубежном партнерстве Украины. Также активизировались фишинговые атаки против украинских военных. Кибератаки происходили все чаще и нацеливались на партнеров Украины, прежде всего США и Британию.
Следующий этап начался в начале 2022 г. на фоне роста риска эскалации и вторжения. Параллельно с наращиванием войск на границах с Украиной, связанные с РФ группы нарастили интенсивность кибератак против украинских организаций, IT, правительственных вебсайтов и т.д.
Уже накануне вторжения группировка IRIDIUM развернула злонамеренное программное обеспечение FoxBlade6 (или HermeticWiper), чтобы уничтожить около 300 систем в десятке государственных, ИТ, энергетических, сельскохозяйственных и финансовых организаций Украины.
Если в феврале было осуществлено 11 кибератак с целью доступа к информации, 40 - перегрузка сетей и 14 для выведения систем из строя, в марте эти показатели удвоились.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о направлении конфискованных активов российских лиц на восстановление Украины
ТОП-НОВОСТИ
|Парламент Канады признал преступления России в Украине геноцидом
|Будущее без России. Как на базе «Рамштайн» оформилась антипутинская коалиция
|Вот и началась большая битва из-за газа
|Еврокомиссия предложила отменить на год все пошлины и квоты на экспорт из Украины в ЕС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Shell перестала покупать смешанную с российской нефть - СМИ
|Госпогранслужба Украины арестовала несколько суден под флагом РФ и Беларуси
|РФ готовила кибератаки на Украину еще с начала прошлого года – отчет Microsoft
|ЕС хочет упростить легальную миграцию, в первую очередь – для украинцев
|Палата представителей США приняла законопроект, обязывающий госдеп отчитываться о помощи России со стороны КНР
|Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о направлении конфискованных активов российских лиц на восстановление Украины
Это интересно
|Илон Маск: производство роботов принесёт Tesla больше денег, чем выпуск автомобилей и технологии автопилота
|Компании Илона Маска по строительству туннелей удалось привлечь $675 млн на развитие бизнеса
|Илон Маск убеждён, что поездка на роботизированном такси Tesla обойдётся дешевле, чем на автобусе
|В ЕС согласовали правила для интернет-гигантов
|Представлен обновленный BMW X7 с двухъярусной оптикой
|Группировка Starlink расширяется. Первая ступень Falcon 9 совершила рекордный 12-й полёт
|Дефицит полупроводниковой продукции в значительной степени удастся устранить уже в следующем полугодии