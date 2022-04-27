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Россия ожидает падения добычи нефти до 17% в 2022 году
17:42 27.04.2022 |
В 2022 году добыча нефти в России может упасть на 17% из-за санкций, ограничивающих импорт нефти из страны-агрессора.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ Министерства экономики в распоряжении агентства, министр финансов РФ Антон Силуанов.
Масштабы падения производства станут самыми крупными с 1990-х годов, когда нефтяная промышленность России пострадала от нехватки инвестиций.
Согласно документу, добыча российской нефти может снизиться до уровня 433,8 - 475,3 млн. тонн (8,68 млн - 9,5 млн баррелей в сутки) в 2022 году с 524 млн тонн в 2021 году.
Это станет самым низким показателем с 2003 года, когда добыча российской нефти составила 421 млн. тонн. Соответствующую цифру в 17% озвучил Силуанов вечером в среду.
В этом году также ожидается понижение экспорта нефти и газа, свидетельствует документ.
Экспорт нефти из РФ сократится в этом году в диапазоне 213,3 - 228,3 млн тонн (4,27 - 4,57 млн баррелей в сутки) с 231 млн тонн в 2021 году.
Добыча нефти в России начала снижаться в марте и упала примерно на 7,5% к середине апреля.
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