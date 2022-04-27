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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Экономическое самоубийство России». Бизнесу ФРГ советуют уходить из РФ

 

Россия по сути дела совершает сейчас "экономическое самоубийство". Ее развитую экономику ждет теперь "деградация до уровня развивающейся страны". Центральный банк под руководством Эльвиры Набиуллиной фактически признает, что у страны нет инновационного потенциала. Поэтому РФ и хватается за "хилую соломинку" в виде надежды стать младшим сырьевым партнером Китая...

Таковы некоторые ключевые тезисы растущего числа публикаций в немецких СМИ, в которых известные экономисты предупреждают деловые круги ФРГ о бесперспективности российского рынка после нападения РФ на Украину и введения многочисленных западных санкций. А один из экспертов приводит даже семь причин, почему немецким фирмам стоит поскорее свернуть бизнес с Россией.

Россия не станет Северной Кореей, но будет поставщиком сырья для Азии

Так, сайт экономического журнала Capital публикует интервью с профессором Гейдельбергского университета Фридрихом Хайнеманом (Friedrich Heinemann). Его, в частности, спрашивают, как будут выглядеть та "структурная трансформация" и тот "поиск новых моделей бизнеса", которыми России и российским предприятиям, согласно недавним заявлениям Эльвиры Набиуллиной, придется из-за санкций активно заняться уже во втором - в начале третьего квартала.

"Во всяком случае, по северокорейскому пути, по пути полной самоизоляции Россия не пойдет, поскольку для российской бизнес-модели слишком важен экспорт сырья. К тому же велика зависимость от ключевых технологий, которые необходимо импортировать" - отвечает ученый, который одновременно возглавляет один из отделов Центра европейских экономических исследований (ZEW) в Мангейме.

Его макроэкономический прогноз звучит так: "В долгосрочном плане Россия, видимо, будет позиционироваться как поставщик полезных ископаемых для азиатского региона. Что-то большее вряд ли получится. Ведь все, что на самом деле важно для движения в будущее, у Китая и так уже есть". При этом эксперт предупреждает, что на превращение России в "поставщика энергии для Азии" потребуется время, вероятно - годы.

В то же время Фридрих Хайнеман подчеркивает, что "от голода в России никто не умрет, 80 процентов покупательной способности останутся". Иными словами, ученый прогнозирует падение реальных доходов россиян на 20 процентов. Он предупреждает, что "многие рабочие места будут уничтожены" и что это ударит по всем, в том числе по представителям среднего класса, которые до сих пор "охотно проводили отпуска в европейских странах".

Набиуллина и ЦБ РФ видят "рост через технологический регресс"

Заявления Эльвиры Набиуллиной и ЦБ РФ стали также одной из тем еженедельного подкаста экономической газеты Handelsblatt. Его ведет глава Исследовательского центра этой издательской группы (HRI) в Дюссельдорфе профессор Берт Рюруп (Bert Rürup), входивший ранее в Совет экономических экспертов при правительстве Германии (так называемый "Совет экономических мудрецов"). Он беседует с директором Института немецкой экономики (IW) в Кельне профессором Михаэлем Хютером (Michael Hüther).

В экспертных кругах ФРГ очень высоко ценят профессиональные качества главы ЦБ РФ, хотя сильно озадачены ее нынешней ролью (весьма характерен заголовок статьи о ней в газете Berliner Zeitung: "Спасительница рубля Набиуллина: финансовый гений или военный преступник?").

Оба ученых останавливаются, в частности, на звучащей сейчас в Москве концепции "технологического регресса" или "индустриализации на основе развития менее передовых технологий" ("Санкции против России: Лады будут теперь без ABS" гласит заголовок публикации на сайте еженедельника Die Zeit.). Ставка на технологии предыдущих поколений фактически означает, что российским предприятиям рекомендуют "даже не надеяться на то, что они смогут быть конкурентоспособными" в глобальном соревновании, указывает профессор Хютер. По его словам, "рост через регресс" - очень своеобразный месседж, ведь рост ВВП обеспечивается как раз технологическим прогрессом.

Глядя на "царящую сейчас во всем мире жажду развития", продолжает профессор Хютер, он спрашивает себя: кому нужна сегодня заведомо устаревшая продукция? Поэтому директор института IW делает вывод, что происходит "грандиозное движение России по нисходящей ветви" и что "у этой страны нет инновационного потенциала".

На строительство трубопроводов в Китай может уйти целое десятилетие

С ним согласен Берт Рюруп: агрессия России против Украины "стала катализатором и без того наметившейся технологической деградации". В этой ситуации, по мнению ученого, Путин совершает вполне рациональный шаг, "предлагая Китаю Россию в качестве младшего партнера и постоянного поставщика сырья". Для страны со стареющим и сокращающимся населением, все больше отстающей от мирового развития, поиск сильного партнера - фактически единственный вариант, чтобы "оставаться на плаву".

Однако в ближайшее время и даже в среднесрочной перспективе это будет весьма "хилая соломинка", возражает Михаэль Хютер, ведь для того, чтобы снабжать Китай нефтью и газом в объемах, сопоставимых с теми, что шли до сих пор в Европу, необходимо проложить в восточном направлении огромные трубопроводы: "На это может уйти целое десятилетие".

Поэтому директор института IW называет развязанную Россией войну "по сути дела экономическим самоубийством". Он убежден, что немецкий бизнес перестанет инвестировать в российскую экономику, и считает вполне реалистичной цель за два года радикально снизить зависимость Германии от импорта российских энергоносителей.

Деградация экономики Путину, видимо, безразлична

"Вся эта война является экономическим самоубийством", - заявляет в интервью популярной в деловых кругах ФРГ консервативной газете Frankfurter Allgemeine Zeitung и немецкий специалист по военной экономике Маркус Койп (Marcus Keupp), доцент Военной академии при Швейцарской высшей технической школе Цюриха (ETH Zürich). По его словам, "мы являемся свидетелями деградации развитой экономики до уровня развивающейся страны".

Эксперт предсказывает России длительный период высокой инфляции, что ударит по "нормальному населению" и заставит Путина субсидировать основные продукты питания. "Это будет возвращением в Советский Союз 80-х годов, в мрачную и убогую империю".

В другом интервью, опубликованном газетой Die Welt, Маркус Койп дает происходящему в России такую оценку: "В долгосрочном плане Путин наносит с экономической точки зрения очень, очень большой вред. Возможно, он этого не осознает. Возможно, ему это безразлично".

Почему на сей раз "перезимовать" в России не удастся

Напрямую к деловым кругам ФРГ обращается в гостевом комментарии на страницах Handelsblatt публицист Бернд Циземер (Bernd Ziesemer), в прошлом - главный редактор этой экономической газеты, а до этого, в 1990 - 1995 годах, ее корреспондент в Москве.

Он цитирует русскую пословицу "семь раз отмерь, один раз отрежь" и приводит семь причин, по которым бизнес немецких концернов в России уже не восстановится, как это в прошлом уже неоднократно случалось после самых разных кризисов. На сей раз, считает автор, надежды на то, что удастся "перезимовать", несбыточны: "Российской экономике предстоит очень долгая зима".

Первая причина состоит в том, что на Западе, указывает Бернд Циземер, Путина считают "военным преступником", а потому нормальных политических контактов с Россией не будет, а будет новая холодная война, причем еще более ожесточенная, чем предыдущая. Во-вторых, происходящее в данной момент крушение нефтегазового сотрудничества "сломает хребет германо-российским отношениям". Для ФРГ вопрос уже не в том, надо ли избавляться от энергетической зависимости от РФ, а только в сроках.

В-третьих, немецкому бизнесу не стоит рассчитывать на то, что окончание войны приведет к отмене западных санкций, особенно американских. Четвертая причина: новые крупные проекты в России из-за санкций еще многие годы будут слишком рискованными. "Таким концернам, как Claas или Knauf, которые любой ценой хотят остаться в России, следует настроиться на медленный упадок своих фабрик", - прогнозирует Бернд Циземер. Пятой причиной он считает большие репутационные риски во всем мире для тех фирм, которые попытаются "перезимовать" в России.

"Ослепленные пропагандой россияне не простят немцам предательства"

Шестую причину автор видит в дальнейшем ухудшении и без того плохого делового климата в России, отчего, по мнению бывшего корреспондента в Москве, больше всего пострадают именно немецкие фирмы. "Ослепленное 20-летней пропагандой и национальным науськиванием, большинство россиян воспринимает именно себя как жертв войны, несправедливо наказанных западными санкциями и в особой мере пострадавших от предательства немцев. Немногочисленные немецкие менеджеры, которые все еще пытаются остаться в России, рассказывают о всевозможных вербальных атаках", - отмечается в статье.

Седьмая причина состоит в быстром обеднении россиян. От того высокого потребительского спроса, которым объясняли свое широкое присутствие на российском рынке торговые компании Metro и Globus, скоро мало чего останется, предупреждает автор: "Война перечеркнет результаты более чем 15-летнего экономического роста".

Приведя эти семь аргументов, Бернд Циземер со страниц Handelsblatt настоятельно рекомендует немецким компаниям "один раз отрезать", иначе говоря: "Списать бизнес в России".
По материалам: Deutsche Welle
 

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