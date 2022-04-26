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Американская логистическая компания UPS приостанавливает деятельность в Украине, РФ и Беларуси
19:57 26.04.2022 |
Американская компания UPS, специализирующаяся на экспресс-доставке и логистике, приостановила операции в Украине, РФ и Беларуси "из-за ситуации в Украине".
Об этом сообщается на сайте компании.
Компания добавила, что продолжает мониторить стиуацию.
UPS осуществляет почтовое соединение в 220 странах мира.
Как пишет Reuters со ссылкой на данные компании, вклад рынков Украины, России и Беларуси в консолидированную выручку компании составил менее 1% от выручки всего бизнеса в 2021 году и не оказывает существенного влияния на компанию.
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