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Volvo Cars и Jaguar Land Rover начали сокращать число сотрудников в российских офисах
16:44 26.04.2022 |
Официально об этом пока не сообщалось: информацией поделились с «Коммерсантом» инсайдеры. По их словам, JLR фактически сворачивает бизнес в России, оставляя только административный персонал. Volvo также уволит основную часть штата, но оставит сотрудников, обеспечивающих гарантийное обслуживание автомобилей. Кроме этого, шведы готовы оплачивать запчасти, ввезенные по параллельному импорту - то есть «серым» путем.
Jaguar Land Rover сохранит только персонал, координирующий действия на этапе закрытия юрлица, говорят источники. Продолжит ли марка обслуживать проданные в России автомобили, неизвестно.
С Volvo ситуация более ясная: компания продолжит выполнять гарантийные обязательства и даже готова платить за ввезенные в страну «серыми» импортерами запчасти, которые из-за санкций не может отгружать самостоятельно. Также Volvo оставила дилерам доступ к системам диагностики автомобилей для поддержания безопасной эксплуатации.
От таких систем отключили российских дилеров Cadillac, который покинул страну ранее в апреле вместе с остальными брендами General Motors (GM). Источники отмечают, что такой шаг «беспрецедентен для мировой практики». GM стал первым производителем, который полностью решил уйти с российского рынка и уволить всех сотрудников после начала спецоперации.
Volvo пока официально сообщала только о приостановке поставок в Россию из-за санкций, а также заморозке производства грузовиков в Калуге. Отгружать автомобили российским дилерам в начале марта перестал и JLR.
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