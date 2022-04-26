В Приднестровье заявили о взрывах в воинской части

В непризнанном Приднестровье заявили о третьей атаке на территории так называемой "республики".

Об этом сообщила пресс-служба самопровозглашенного "президента" Приднестровья Вадима Красносельского, пишет "Европейская правда".

В сообщении говорится, что Красносельский провел заседание так называемого "Совета безопасности", на котором обсуждались "террористические атаки на объекты инфраструктуры и госучреждения "республики".

Среди перечисленных "атак" были названы уже известные: нападение на здание "министерства госбезопасности" в Тирасполе и подрыв вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк. Кроме того, сообщалось об атаке на воинскую часть в районе села Парканы.

"Уровень опасности признан членами Совета безопасности критическим. Принято решение о введении в стране "красного" уровня террористической опасности, предусматривающего принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства", - заявила пресс-служба Красносельского.

Напомним, 25 апреля днем ​​произошли взрывы в здании министерства госбезопасности в Тирасполе, а на следующий день была взорвана вышка телетранслятора.

Служба информации и безопасности Молдовы после серии взрывов в Приднестровье заявила, что внимательно следит за ситуацией в стране, и призвала граждан не доверять сообщениям из непонятных источников.

После сообщений о взрывах в непризнанном Приднестровье на выезд на подконтрольную молдавскому правительству территорию образовались автомобильные очереди.