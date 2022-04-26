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С Приднестровья после взрывов массово едут на подконтрольную Молдове территорию
12:45 26.04.2022 |
После сообщений о взрывах в непризнанном Приднестровье на выезд на подконтрольную молдавскому правительству территорию образовались автомобильные очереди.
Об этом сообщает "Европейская правда".
На распространяемых в сети фото видны необычные пробки на выезде с территории непризнанной республики.
Приднестровская пропаганда, однако, причиной назвала возвращение людей домой после пасхальных праздников. Такое объяснение дает подконтрольный де-факто властям так называемой "республики" "Первый приднестровский канал".
Еще одно объяснение де-факто властей - более тщательная проверка автомобилей.
Напомним, в понедельник днем произошли взрывы в здании министерства госбезопасности в Тирасполе.
Во вторник утром в Приднестровье произошли новые взрывы - объектом подрыва стала вышка телетранслятора, транслировавшего радио из РФ. Никто не пострадал.
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