В Приднестровье новые взрывы: подорвали вышку телетранслятора, транслировавшего радио из РФ

Во вторник утром в Приднестровье прозвучали новые взрывы.

Эту информацию, которую сначала сообщили местные жители, впоследствии подтвердило «МВД» самопровозглашенной республики.

Объектом взрыва стал радиопередатчик на коротких и средних волнах. Этот стратегический объект был построен во времена СССР с целью вести коротковолновое вещание на другие континенты. На нем расположены передатчики мегаваттной мощности. Теперь, как утверждают, передатчик использовался для ретрансляции российского радио.

По данным "МВД", раздались два взрыва, в 6:40 и 7:05 утра. Как утверждается, разрушены антенны мощностью 1 МВт и 0,5 МВт. В сети распространяют фото еще одного антенного сооружения, которое визуально повреждено, но устояло.

Комплекс расположен в поселке Маяк, построенном специально для обслуживания этого объекта, в Григориопольском районе. Территория этого ретрансляционного центра расположена в непосредственной близости от украинской границы.

В результате взрывов никто не пострадал.

В понедельник днем ​​произошли взрывы в здании министерства госбезопасности в Тирасполе.

За несколько часов до этого в МИД РФ заявили, что не видят рисков эскалации конфликта в Приднестровье.