Российский производитель мотоциклов «Урал» переезжает в Казахстан

Компания Ural Motorcycles, занимающаяся выпуском тяжелых мотоциклов с коляской, переносит производство из России в Казахстан.

Об этом рассказал ее генеральный директор Илья Хаит, передает autonews.

Переезд связан с нехваткой ряда комплектующих, попадающих под санкции, а также с запретом на импорт техники из России.

Новая сборочная площадка Ural Motorcycles организована в казахстанском Петропавловске, который расположен в 600 км от Ирбита (Свердловская область), где прежде выпускали технику.

Компания вынуждена будет нанять новых сотрудников в Петропавловске. При этом основной управляющий состав переедет из России в Казахстан.

Ural Motorcycles является единственной в мире компанией, занимающейся серийным выпуском тяжелых внедорожных мотоциклов с коляской. Основным рынком сбыта Ural Motorcycles являются США - компания имеет по несколько дилеров практически в каждом штате.