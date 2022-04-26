Замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Шухрат Вафаев заявил, что в последнее время IT-специалисты начали массово переезжать из России в Узбекистан.

"По тем сведениям, которые я получаю от коллег, - достаточно много приехало новых специалистов: приехали или здесь поработать [удаленно], или развернуть какой-то проект".

Шухрат Вафаев

Он назвал это очень позитивным сигналом для регионов: «Наличие такого большого числа дополнительных специалистов в разных отраслях - это пойдет на пользу». Ещё в конце февраля сообщалось, что сотрудники многих российских IT-компаний на фоне западных санкций координируют усилия, чтобы покинуть страну. Некоторые компании вывозили свои команды за рубеж.

2 марта власти России анонсировали меры поддержки IT-компаний, который на три года были освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок. Сотрудники могут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от призыва на военную службу.

Тем не менее в первую волну Россию покинули 50-70 тыс. IT-специалистов, а в апреле, как ожидается, страну покинут еще 70-100 тыс. человек. Многие сотрудники Яндекса, Avito и «Тинькофф банка» уехали в Турцию.