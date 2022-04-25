Азербайджан не будет платить за российский газ в рублях – SOCAR

Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR (State Oil Company of Azerbaijan Republic) заявила, что Азербайджан не будет расплачиваться за российский газ рублями.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление компании.

SOCAR опровергла информацию российских СМИ о том, что Азербайджан якобы будет проводить взаиморасчеты с РФ за импортируемый газ в рублях.

"В СМИ в понедельник была распространена информация, что Азербайджанская Республика будет оплачивать в рублях стоимость импортируемого газа из России. Эта информация не отражает действительности", - заявили в SOCAR.

Поставка российского газа в Азербайджан осуществляется в рамках договора о сезонном обмене природным газом, подписанного в июле 2021 между госкомпанией "Азерконтракт" и группой "Газпром".

Срок действия соглашения - до 2023 года.

Договор предусматривает поставки газа из Азербайджана в РФ в летний сезон и аналогичных объемов газа из России в Азербайджан в зимний сезон. Объемы поставок зависят от уровня добычи и потребления газа в Азербайджане в летние месяцы.