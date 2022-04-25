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Крупнейшие IT-компании в России не могут закупить вычислительную технику
13:08 25.04.2022 |
На фоне западных санкций, введенных против России из-за войны в Украине, крупнейшие российские IT-компании испытывают трудности с закупкой вычислительной техники - серверов и систем хранения данных, сообщила в понедельник, 25 апреля, газета "Коммерсант" со ссылкой на осведомленные источники.
По словам собеседников издания, просто приобрести иностранное оборудование, даже бывшее в употреблении, на рынке уже невозможно. "Серверы купить невозможно даже на вторичном рынке, подержанная техника разлетелась в начале марта, несмотря на заоблачные цены", - рассказал один из источников.
При этом в скором времени проблемы должны возникнуть и с российскими серверами: запасы процессоров "Байкал" и "Эльбрус", на которых они работают, заканчиваются, а новых стабильных поставок пока не предвидится.
Письмо VK с просьбой о помощи
Источник "Коммерсанта" в правительстве РФ сообщил, что компания VK (владеющая соцсетью "В контакте", ранее Mail.ru Group) на минувшей неделе направила Минцифры письмо с просьбой помочь в закупке "десятков тысяч серверов", необходимых как для обеспечения текущей работы сервисов компании, так и для масштабирования IT-инфраструктуры.
В Минцифры РФ подтвердили факт получения письма, отметив, что при участии Минпромторга "принимают меры по обеспечению госсектора и коммерческих компаний достаточным объемом российской вычислительной техники, которая отвечает самым высоким требованиям". При этом в Минпромторге подчеркнули, что "не видят причин для нагнетания обстановки", поскольку "компании работают в штатном режиме, проблем с наличием продукции на складе не выявлено".
Затруднения с закупками новой техники, по всей видимости, испытывает и "Яндекс". Интернет-гигант уже приостановил многие из запланированных инвестиций в новые и экспериментальные сервисы внутри страны и за рубежом, но, как и VK, заверил, что на данный момент располагает необходимыми технологическими ресурсами и запасами для работы сервисов, сообщает "Коммерсант".
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