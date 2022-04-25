WSJ: Россия пытается скрыть воздействие западных санкций

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

WSJ: Россия пытается скрыть воздействие западных санкций

 

В последние дни российские власти прекратили публикацию данных о государственном долге, торговой статистике и нефтедобыче. Между тем Банк России разрешил местным банкам временно не публиковать финансовую отчетность по российским стандартам, а законодатели работают над законопроектом, запрещающим кредиторам обмениваться данными с иностранными государствами. Усиливающаяся тенденция к засекречиванию информации является частью усилий, предпринимаемых властями РФ для защиты экономики и отечественных компаний от дальнейших санкций Запада в связи с военным вторжением Москвы в Украину, пишет газета The Wall Street Journal в субботу, 23 апреля.

Ограниченность данных означает, что Вашингтон и Брюссель будут иметь меньше понимания, как санкции влияют на российскую экономику. В результате им будет сложнее находить новые мишени для ограничительных мер и разрабатывать будущие пакеты санкций. "Они пытаются скрыть экономическую картину", - считает заместитель главного экономиста Института международных финансов (IIF) Элина Рыбакова. - У нас есть запреты на российские СМИ, и теперь то же самое касается доступа к статистике. Железный занавес опускается с обеих сторон".

Ограничения могут прятать кризис в банковской сфере

На прошлой неделе, в частности, структура Минэнерго России, которая публикует ежемесячную статистику добычи и экспорта нефти, сообщила, что "ограничивает распространение информации, которая может быть использована в качестве дополнительного давления на российский рынок и его участников". Ведомство прекратило предоставлять данные о динамике добычи нефти помесячно, а также поставках топлива с российских НПЗ и газоперерабатывающих заводов на внутренний рынок и на экспорт.

Не вся статистика засекречивается: правительство по-прежнему публикует такие основные показатели, как инфляция, ВВП и ряд других данных. Однако объем публикаций сократился.

Ограничения на данные российских банков могут скрывать кризис в банковской сфере, отмечает WSJ. В марте Банк России принял решение временно сократить объем раскрытия отчетности, публикуемой кредитными организациями на своих сайтах, а также на сайте регулятора. Это сделано "для ограничения рисков кредитных организаций, связанных с введенными западными странами санкциями".

Шестой пакет санкций ЕС

В настоящее время ЕС работает над шестым пакетом санкций и рассматривает различные возможные меры для нанесения удара по российской нефтяной промышленности, такие как ограничения на поставки некоторых продуктов нефтепереработки и налогообложение импорта. Как заявил 22 апреля глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, ни одно из предложений пока не получило полной поддержки всех стран - членов ЕС.

Прекращение публикации данных "может влиять на разработку санкций, особенно финансовых санкций, при отсутствии важной информации", сказала WSJ Мария Шагина, сотрудник Финского института международных отношений (FIIA).
По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

08:50 Доллар укрепляется 25 апреля на перспективах повышения ставки ФРС

08:44 Стоимость золота продолжает снижаться 25 апреля

08:35 Фондовые биржи АТР 25 апреля падают на ряде факторов

23.04 Криптобиржа Binance тайно сотрудничала с российскими спецслужбами

23.04 Украине не нужно списание и реструктуризация долгов, - Минфин

23.04 Индексы Уолл-стрит упали 22 апреля, доллар вырос на фоне повышения ставок

22.04 «Чистая» продажа валюты Нацбанком на этой неделе достигла максимума с начала войны

22.04 НБУ разрешил страховщикам покупать валюту для осуществления страховых выплат за границей

22.04 НБУ ограничил в военное время доступ к открытой информации об участниках рынка небанковских финуслуг

22.04 Курс фунта к доллару достиг минимума со 2 ноября 2020 года

22.04 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 21.04.22

22.04 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 22.04.22

22.04 Остаток средств на корсчетах банков 22.04.22

22.04 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 21.04.2022

22.04 Альфа-банк Украина выбрал «управителя» для акций Фридмана и других российских владельцев

• дальше…

09:16 Индия удваивает покупки нефти из РФ

09:07 Турция рассмотрит выделение для Украины дополнительных объемов топлива

09:01 Турция закрыла небо для полетов России в Сирию

08:56 WSJ: Россия пытается скрыть воздействие западных санкций

08:23 Япония обеспокоена переговорами Shell и китайцев по доле в проекте «Сахалин-2» – СМИ

08:14 Более половины немцев недовольны подходом Шольца к российско-украинской войне

08:09 Британия собирается поставить в Украину 20 самоходных гаубиц AS-90 - СМИ

08:03 Швейцария отклонила запрос Германии на реэкспорт боеприпасов в Украину - СМИ

07:57 Отчет SIPRI: Россия – пятая по военным расходам, Украина – в четвертом десятке

07:49 Эммануэль Макрон переизбран президентом Франции. Он уверенно опередил Марин Ле Пен во втором туре

23.04 Более 20 стран подтвердили участие во встрече по поддержке Украины на авиабазе «Рамштайн»

23.04 Большинство депутатов парламента Финляндии поддерживают вступление в НАТО

23.04 Нуланд подчеркивает заверения безопасности, а не гарантии для Украины

23.04 Криптобиржа Binance тайно сотрудничала с российскими спецслужбами

23.04 Россия дала Беларуси отсрочку по кредитам на сумму свыше 1 млрд долларов

• дальше…

07:57 Отчет SIPRI: Россия – пятая по военным расходам, Украина – в четвертом десятке

22.04 Украинцы, выехавшие за границу без документов, смогут оформить удостоверение для возвращения бесплатно

20.04 На Киевщине уже функционируют три переправы — Кубраков

20.04 С четверга в Киеве возобновится движение поездов метро до станции «Лесная» – КГГА

19.04 Продлена возможность пересечения госграницы по внутренним украинским паспортам - Госпогранслужба

18.04 Дополнительных выходных на Пасху и майские не будет из-за военного положения – Гоструда

18.04 Для пересечения госграницы украинцы должны иметь загранпаспорт - Госпогранслужба Украины

18.04 В Киеве увеличивают время работы пассажирского транспорта - КГГА

18.04 Впервые с 24 февраля в Польшу выезжает меньше людей, чем въезжает в Украину

15.04 Киев отложил повышение тарифов на горячую воду до конца мая

14.04 Uber возобновил работу в Киеве

06.04 Украина получила модульные дома для пострадавших от войны

04.04 Киевский метрополитен возобновил движение поездов по Южному мосту

28.03 В Киеве и области комендантский час будет начинаться на час позже и заканчиваться на час раньше – Кличко

27.03 Что будет с Киевом, если Путин применит тактическое ядерное оружие – интервью с Олегом Ждановым

• дальше…

08:09 Британия собирается поставить в Украину 20 самоходных гаубиц AS-90 - СМИ

07:57 Отчет SIPRI: Россия – пятая по военным расходам, Украина – в четвертом десятке

23.04 Более 20 стран подтвердили участие во встрече по поддержке Украины на авиабазе «Рамштайн»

23.04 Нуланд подчеркивает заверения безопасности, а не гарантии для Украины

23.04 Канада передала Украине 4 гаубицы М-777 - СМИ

23.04 Нидерланды хотят поставить в Украину самоходные гаубицы

22.04 Оружие для наступления. Когда НАТО даст нам истребители, танки и ракеты

22.04 США начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня - Нуланд

22.04 Франция передаст Украине САУ Caesar и противотанковые ракеты

22.04 В Германии работает группа из представителей 14 стран, координирующая поставки оружия Украине - NYT

21.04 Йеллен назвала помощь США Украине в $500 млн «только началом»

21.04 Дания выделит около $90 млн на оружие для Украины и возглавит восстановление Николаева

21.04 Пентагон раскрыл детали вооружения из нового пакета помощи Украине на $800 млн

21.04 ВВС США разработали беспилотник, похожий на Switchblade, специально для нужд Украины

21.04 Байден объявил о выделении еще 800 млн долларов на военную помощь Украине

• дальше…

23.04 Илон Маск: производство роботов принесёт Tesla больше денег, чем выпуск автомобилей и технологии автопилота

23.04 Компании Илона Маска по строительству туннелей удалось привлечь $675 млн на развитие бизнеса

23.04 Илон Маск убеждён, что поездка на роботизированном такси Tesla обойдётся дешевле, чем на автобусе

23.04 В ЕС согласовали правила для интернет-гигантов

22.04 Представлен обновленный BMW X7 с двухъярусной оптикой

22.04 Группировка Starlink расширяется. Первая ступень Falcon 9 совершила рекордный 12-й полёт

21.04 Дефицит полупроводниковой продукции в значительной степени удастся устранить уже в следующем полугодии

21.04 Mercedes-Benz представила флагманский электрический кроссовер EQS SUV

21.04 Евросоюз стал на шаг ближе к унификации зарядных устройств для мобильной электроники

21.04 Индия поможет OneWeb с выводом интернет-спутников на орбиту

20.04 Глава Rivian считает, что электромобильной отрасли нужно в десять раз больше аккумуляторов

20.04 Два мотора и скромный запас хода: представлен электрический кроссовер Lexus RZ

20.04 Цены на подержанное оборудование для производства чипов выросли от двух до пяти раз

20.04 TSMC удалось привлечь $3,5 млрд на строительство предприятия в Аризоне

20.04 SAP сворачивает облачные операции в России и собирается прекратить поддержку своего ПО

• дальше…

27.01 Apple, Amazon и Google остались самыми дорогими брендами в мире - Brand Finance

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

23.11 На Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно