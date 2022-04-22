Американский производитель стекла Guardian Industries уходит из РФ

Американский производитель стекла Guardian Industries, у которого в России два завода, объявил о выходе из российских активов.

Об этом говорится в заявлении российского подразделения компании "Гардиан Стекло".

"В связи с сложившимися обстоятельствами компания Guardian Industries (США) приняла решение о выходе из ее российских активов.

В настоящее время Guardian Industries совместно с менеджментом Гардиан Стекло (Россия) работают над стратегией выхода, обеспечивающей безопасность работников, продолжение работы и выполнение обязательств предприятий", - говорится в сообщении.

В "Гардиан Стекло" добавляют, что российские заводы предприятия "осуществляют операционную деятельность в обычном режиме".

У Guardian Industries в РФ два предприятия по производству стекла в городе Красный Сулин в Ростовской области и в Рязани.

Guardian Industries - один из мировых лидеров по производству стекла с покрытием, стеклоизоляционных материалов и стекла для автомобильной промышленности.