Российские войска вывозят украинское зерно с оккупированных территорий в Крым – Денисова

Жители временно оккупированной автономной республики Крым фиксируют вывоз зерна с территории временно оккупированных Херсонской и Запорожской областей, что является нарушением ст.55 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Обращение к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека с призывом расследовать незаконный вывоз украинского зерна российскими оккупантами Денисова обнародовала на своей Facebook-странице.

"Жители временно оккупированных территорий АР Крым сообщают, что в последнее время они заметили увеличение количества грузовых поездов, на вагонах которых написано "зерно". Все они принадлежат "Северо-кавказской железной дороге". Поезда направляются к железнодорожным станциям, которые граничат с Херсонской областью. В АР Крым своих запасов зерновых для вывоза в таком количестве нет", - подчеркнула Денисова.

По ее данным, вывоз зерна происходит с оккупированных РФ территорий Херсонской и Запорожской областей, где размещено большое количество зернохранилищ с сельхозкультурами, принадлежащими украинским собственникам.

"Агрессор, очевидно, намерен вывезти украинское зерно. Несколько недель назад рашисты уже похитили зерно из Бердянского порта… Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину с просьбой учесть эти факты нарушений России прав человека в Украине", - написала уполномоченная ВР по правам человека.

По ее данным, также жители Крыма фиксируют продажу на полуострове овощей, вывезенных с временно оккупированной территории Херсонской области.