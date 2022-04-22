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Издатель журналов Vogue, GQ, Tatler и Glamour полностью прекращает работу в России
10:59 22.04.2022 |
Издательский дом Condé Nast объявил, что разрывает соглашение о франшизе и прекращает издательскую деятельность в России.
Об этом говорится в заявлении гедиректора компании Роджера Линча.
"Сегодня в записке для персонала Condé Nast генеральный директор Роджер Линч объявил, что компания приняла решение расторгнуть соглашение о франшизе с Condé Nast Russia и прекратит издательскую деятельность на рынке", - говорится в объявлении компании от 18 апреля.
"Когда Путин начал эту бессмысленную войну, мы знали, что мы должны немедленно принять меры, чтобы защитить наших сотрудников и нашу журналистику, и решили приостановить нашу издательскую деятельность в России.
По мере того, как разворачивалась война, ужесточение законов о цензуре, которые значительно ограничивали свободу слова и наказывали журналистов просто за то, что они выполняли свою работу, сделало нашу работу в России невозможной. По последним подсчетам более 650 компаний покинули свою повседневную деятельность в стране или существенно сократили ее.
Сегодня мы сообщили нашим российским коллегам о сложном решении расторгнуть наше соглашение о франшизе и прекратить издательскую деятельность на рынке. Несмотря на то, что мы ведем успешный бизнес в России более 20 лет, постоянные зверства, вызванные этой неспровоцированной войной, и соответствующие законы о цензуре сделали невозможным для нас продолжение деятельности там", - подчеркнул Линч.
При этом уволят до 90% сотрудников - в компании ожидают, что только 10% сотрудников в РФ "останутся выполнять определенные невыполненные обязательства".
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