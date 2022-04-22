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Сервис OnlyFans «временно приостановил» активность аккаунтов российских авторов контента
09:37 22.04.2022 |
Веб-сервис британского происхождения OnlyFans сообщил о «временной приостановке» активности российских аккаунтов, принадлежащих авторам творческого контента - компания объявила, что более не может обслуживать творческих личностей из России.
Платформа с платным контентом, популярная среди сотрудников и клиентов «взрослой» индустрии развлечений, ранее позволяла российским авторам продолжать деятельность несмотря на экономические санкции, введённые в отношении России. В феврале издание Rolling Stone сообщало, что российские владельцы аккаунтов ненадолго потеряли к ним доступ, но вскоре им вернули возможность работы, до тех пор, «пока останутся платёжные методы для их поддержки».
Тем не менее, вчера компания заявила, что принимает меры для заморозки аккаунтов, чьи владельцы получают платежи в России. Впрочем, речь пока идёт не о политическом противодействии на площадке. По данным компании, руководство изучило возможности предоставления сервисов авторам, затронутым событиями на Украине, но «дальнейшее ужесточение платёжных ограничений из/в Россию» не позволяет сотрудничать с ними.
Неизвестно, как OnlyFans удавалось поддерживать российские аккаунты до последних пор, поскольку подавляющее большинство международных платёжных сервисов в России уже заблокировано - неизвестно, что именно изменилось за последние дни.
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