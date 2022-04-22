Власти Кыргызстана запретили использование Z-символики 9 мая

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана призвал граждан отказаться от использования символа Z во время празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Их, в частности, просят не надевать одежду с данной символикой при участии в шествии "Бессмертный полк", говорится в заявлении комитета, опубликованном в четверг, 21 апреля.

Ведомство предупредило об ответственности "за действия, направленные на разжигание межнациональной розни". Свое заявление ГКНБ выпустил в ответ на распространяемые в соцсетях объявления от организаций по прокату карнавальных костюмов, которые предлагают военную форму и атрибутику с символикой Z.

Буквами Z и V помечены военная техника и униформа военнослужащих, участвующих в войне, развязанной Кремлем в Украине. За пределами зоны боевых действий - как в самой России, так и за границей - знак Z используется как символ поддержки действий Москвы. Его можно увидеть, в частности, на зданиях, автомобилях, одежде.