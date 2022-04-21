Binance ввела ограничения для пользователей из России

Биткоин-биржа Binance объявила об ограничениях для аккаунтов резидентов России, на которых общая стоимость криптоактивов превышает €10 000. Им будет доступна только функция вывода средств.

Компания пока не планирует прекращать оказывать услуги в России. Однако в Binance отметили, что следят за политической ситуацией и в случае расширения международных санкций против страны также их применят.

Объявленные меры последовали за принятием пятого пакета ограничительных мер ЕС в отношении России.

Попавшим под санкции пользователям биржа предоставит 90 дней для закрытия позиций по фьючерсам.

Ограничения не распространяются на граждан РФ, проживающих за ее пределами.

В марте CEO Binance Чанпэн Чжао заявил, что биржа не намерена блокировать аккаунты россиян вне санкционных списков.

Напомним, компания прекратила поддержку транзакций с картами Visa и Mastercard, выпущенными на территории РФ.



