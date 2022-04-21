Финансовые новости
- |
- 21.04.22
- |
- 14:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Binance ввела ограничения для пользователей из России
13:46 21.04.2022 |
Биткоин-биржа Binance объявила об ограничениях для аккаунтов резидентов России, на которых общая стоимость криптоактивов превышает €10 000. Им будет доступна только функция вывода средств.
Компания пока не планирует прекращать оказывать услуги в России. Однако в Binance отметили, что следят за политической ситуацией и в случае расширения международных санкций против страны также их применят.
Объявленные меры последовали за принятием пятого пакета ограничительных мер ЕС в отношении России.
Попавшим под санкции пользователям биржа предоставит 90 дней для закрытия позиций по фьючерсам.
Ограничения не распространяются на граждан РФ, проживающих за ее пределами.
В марте CEO Binance Чанпэн Чжао заявил, что биржа не намерена блокировать аккаунты россиян вне санкционных списков.
Напомним, компания прекратила поддержку транзакций с картами Visa и Mastercard, выпущенными на территории РФ.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Оружие страха. Зачем Путин уничтожает Мариуполь и грозит атомной бомбой
|Конец переговорам с Путиным? Почему Украине придется победить на поле боя
|Дополнительных выходных на Пасху и майские не будет из-за военного положения – Гоструда
|Медведчук обратился к президентам РФ и Украины с просьбой о его обмене на защитников и жителей Мариуполя
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк виділяє 2 мільярди гривень на кредитування критично важливих представників мікро та малого бізнесу
В РУБРИКЕ
|Binance ввела ограничения для пользователей из России
|Австрия полностью отказалась от российской нефти
|Финляндия: важно принять решение о НАТО вместе со Швецией
|Еще один российский банк в очереди на дефолт: ВТБ выплатил евробонды в рублях
|Procter & Gamble заявила, что может уйти из России из-за войны
|Польша переформатирует рынок труда из-за возвращения украинцев домой
|Турция диверсифицирует поставки природного газа благодаря контракту на приобретение американского СПГ
Это интересно
|SAP сворачивает облачные операции в России и собирается прекратить поддержку своего ПО
|Audi представила 5,5-метровый минивэн urbansphere
|Intel объявила о готовности к массовому производству квантовых процессоров на кремниевых кубитах
|Учёные нашли способ заряжать кардиостимуляторы и другие импланты с помощью ультразвука
|В Telegram появился перевод сообщений: все уведомления каналов на украинском имеют кнопку перевода
|Совет директоров Twitter ввёл защитные меры от враждебного поглощения сроком на один год
|Adobe, Microsoft и Intel разработают стандарт подтверждения подлинности видео и фото